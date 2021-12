Covid-19 : le nombre de classes fermées continue de baisser dans l’académie de Lyon

À seulement quelques heures du début des vacances scolaires de Noël, l’académie de Lyon fait le point sur le nombre de classes fermées dans le Rhône, l'Ain et la Loire. Le nombre de fermetures continue de diminuer s’établissant désormais à 220 contre 617 il y a quinze jours.

Alors que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région française la plus touchée par la 5e vague de Covid-19, avec un taux d’incidence de 686 pour 100 000 habitants, l’académie de Lyon fait face à un nombre de fermetures de classes important. Englobant le Rhône (taux d’incidence de 720), l’Ain (taux d’incidence de 691) et la Loire (taux d’incidence de 655) l’Académie enregistre au jeudi 9 décembre 220 fermetures de classes, sur 21 530.

Toutefois, avant les vacances de Noël la situation est en voie d'amélioration dans les établissement de l’académie où 220 classes étaient fermées au 16 décembre, soit une centaine de moins que le 9 décembre, où 311 classes n’accueillaient plus d'élèves en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Grâce à cette baisse, l’académie n’est plus la plus touchée de France par les fermetures, elle est désormais devancée par celles de Grenoble (258) et Versailles (256).

Un collège fermé dans l'académie

En raison notamment de l’application de nouvelles mesures gouvernementales, qui ne contraignent une classe à fermer qu’à partir de 3 cas positifs, seulement un établissement scolaire a du fermer ses grilles, il s’agit d’un collège.

Dans le détail, 107 classes sont fermées dans le Rhône, réparties au sein de 96 écoles et 11 collèges. Le reste des classes sous le coup d’une fermeture sont situées dans l’Ain (28) et dans la Loire (85).

Au cours des sept derniers jours, 3 360 élèves sur 638 300 ont été testés positifs alors que les établissements ont vu leur protocole sanitaire passer au niveau 3, il y a moins de 10 jours, le jeudi 9 décembre. Le port du masque est ainsi redevenu obligatoire en extérieur dans les cours de récré, comme en intérieur pour tenter de freiner la 5e vague.

