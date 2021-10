Mardi 12 octobre, de 9h à 17 h, les étudiants et personnels pourront se faire vacciner contre le covid-19 sur le Campus Porte des Alpes à la Halle des Sports B.

Alors qu'en France 75,5 % de la population a déjà reçu au moins une dose de vaccin, des opérations de vaccination contre le covid-19 se poursuivent pour permettre aux dernières personnes qui le souhaitent d'y accéder. L'université Lyon 2, sur son campus porte des alpes organise une journée de vaccination pour ses étudiants et personnels mardi 12 octobre de 9 à 17 heures.

L'opération est organisée en lien avec l’Agence Régionale de santé et le Service départemental métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS). Il est nécessaire de présenter une carte vitale et une pièce d'identité.

Une seconde journée de vaccination pour la 2ème dose est prévue le mardi 9 novembre.