Covid-19 à Lyon : pas de pass sanitaire à l'école, ce que prévoit le gouvernement pour la rentrée scolaire

Ce dimanche, le ministre de l’Éducation a détaillé le protocole du gouvernement. Il n’y aura pas de pass sanitaire, les cours se feront en présentiel, le masque sera obligatoire à l’intérieur et une campagne de vaccination débutera dès la rentrée dans les établissements, pour les élèves qui le souhaitent.

Dès le 2 septembre, les élèves de l’Académie de Lyon commenceront à faire leur retour en classe. À une dizaine de jours de la rentrée, de nombreuses incertitudes persistaient sur le protocole sanitaire voulu par le gouvernement et qui doit permettre l’accueil des enfants dans les meilleures conditions. Ce dimanche, dans un entretien au JDD, le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, a dévoilé le plan du gouvernement.

Le protocole adopté par l’État sera de niveau 2 (sur 4), ce qui permettra aux élèves d’assister à leurs cours en présentiel dans les écoles, collèges et lycées, où le masque sera obligatoire à l'intérieur, dès le primaire, et où la limitation du brassage sera de rigueur tout comme l’aération renforcée des espaces clos.

Un élève positif, non vacciné, forcé de s’isoler

Si un élève devait être positif au Covid-19, sans être vacciné, il lui sera demandé de rester chez lui et d’assister aux cours en distanciel pendant sa période d’isolement. "Un élève non vacciné est dans une situation plus risquée qu'un élève qui a reçu au moins une injection. Lui demander de rester chez lui en cas de contact à risque, c'est le protéger et protéger les autres", s’est justifié le ministre.

En revanche, comme "pour le reste de la population", les jeunes de plus de 12 ans qui sont vaccinés ne seront pas assujettis à une période d’isolement de sept jours. Pour protéger le secret médical, le statut vaccinal de l'élève sera communiqué sur la foi d'une attestation de vaccination des parents. Selon le ministre, ils seront " libres de ne pas dire si leur enfant est vacciné ou non, mais cela relève de leur responsabilité individuelle et cela déterminera la possibilité pour l’élève cas contact d’être isolé ou de continuer à fréquenter les cours".

Dans le primaire, les enfants n'ayant pas l'âge pour être vaccinés, la règle restera la fermeture de toute la classe pour sept jours en cas de contamination d’un élève.

La vaccination via les établissements scolaire

Jean-Michel Balnquer a également annoncé que "dans tous les collèges et lycées de France, élèves [à partir de 12 ans, NDLR] et personnels auront accès au vaccin, à proximité ou au sein même de leur établissement", grâce au déploiement d’une campagne de vaccination spécifique. "Selon les situations, soit des équipes mobiles viendront vacciner dans les établissements, soit nous organiserons le déplacement des élèves volontaires, en lien avec les services de santé, vers les centres de vaccination", a-t-il précisé.

Plus de la moitié des adolescents du Rhône ont reçu une dose

Dans le département du Rhône, au 19 août, 53,6 % des jeunes âgés de 12 à 17 ans avaient déjà reçu au moins une dose de vaccin, selon Santé Publique France, soit 74 859 adolescents. 31,7 % possédaient quant à eux un schéma vaccinal complet.

Enfin, en ce qui concerne les sorties scolaires, les élèves ne se verront pas demander de pass sanitaire dans les lieux où ils ne sont pas mélangés au public, à l’instar des piscines ou bibliothèques. Néanmoins, à compter du 30 septembre, il sera demandé, à partir de 12 ans dans les lieux qui le requièrent.