Covid-19 à Lyon : la hausse des nouveaux cas continue dans le Rhône, le point ce mercredi (graphique)

La progression de la 5e vague de covid-19 en France est "fulgurante" selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Dans le Rhône, le nombre de nouveaux cas continue sa hausse. Il a doublé en une semaine.

"Cette 5e vague, elle démarre de façon fulgurante", a alerté Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, dimanche sur Europe 1. "On voit qu'il y a une augmentation très forte des contaminations, mais on sait aussi qu'en France, on a une très large couverture vaccinale (et) on est plutôt en avance par rapport à nos voisins sur le rappel de vaccination", a-t-il ajouté.

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au samedi 20 novembre, le taux d'incidence est de 243 (les données prennent donc en compte la période entre le dimanche 14 novembre et le samedi 20 novembre). Ce taux était de 104 le 10 novembre et de 63 le 3 novembre. Le nombre de nouveaux cas a doublé en une semaine. Comme le montre le graphique ci-dessous.

Un conseil de défense sanitaire a lieu ce mercredi matin à l'Elysée. Pour l'instant, le nombre de nouveaux cas est en nette augmentation en France mais la couverture vaccinale, élevée, permet de limiter les formes graves et le nombre de nouvelles entrées à l'hôpital.