Covid-19 à Lyon : il n’y aura plus de tests de dépistage au palais des sports de Gerland

En réponse à "l’amélioration de la situation sanitaire", les Hospices civils de Lyon ont annoncé la fermeture de leur centre de dépistage au palais des sports de Gerland, à partir de ce samedi 3 juillet. Le site sera désormais exclusivement consacré à la vaccination.

La circulation du virus a largement baissé à Lyon et dans le Rhône depuis deux mois pour atteindre son niveau de l'été dernier. Depuis quelques jours, le nombre de nouveaux cas est stable. Cette "amélioration de la situation sanitaire" conduit les Hospices civils de Lyon (HCL) à revoir leur activité de dépistage sur le territoire métropolitain.

À cet égard, le personnel médical mobilisé au palais des sports de Gerland réalisera ce samedi 3 juillet ses deniers tests de dépistage au Covid-19. Ouvert depuis le mois de septembre 2020, le centre de Gerland aura permis de conduire "près de 100 000" dépistages, se félicitent les HCL dans un communiqué.

À partir de ce lundi 5 juillet, les activités de dépistage seront regroupées sur trois hôpitaux lyonnais, ceux de Lyon Sud et de la Croix-Rousse (sur rendez-vous) et celui d’Édouard Herriot (avec et sans rendez-vous). Ces centres hospitaliers continueront d’être épaulés dans leur mission par les pharmacies et les laboratoires de ville.

La priorité à la vaccination

Cette réorientation doit permettre aux HCL de favoriser la vaccination. Avec la fin de ses activités de dépistage, le palais des sports de Gerland sera ainsi exclusivement consacré aux opérations de vaccination. "2 800 rendez-vous y seront proposés quotidiennement", précise l’institution lyonnaise dans un communiqué.

