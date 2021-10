Covid-19 : 74 classes encore fermées dans l'académie de Lyon, un chiffre en baisse

Le nombre de classes fermées pour cause de covid-19 dans l'académie de Lyon est en nette baisse, avec presque deux fois moins de classes closes en une semaine.

Le 8 octobre, 120 classes étaient fermées dans l'Ain, le Rhône et la Loire. Cette semaine, dans les trois départements de l'académie de Lyon, on ne compte plus que 74 classes fermées à cause d'un cas de covid-19. Depuis la rentrée scolaire, ce chiffre est en baisse constante.

17 septembre : 332 classes fermées

24 septembre : 133

1er octobre : 139

8 octobre : 120

15 octobre : 74

Du côté des élèves, 253 ont été décelés positifs au covid-19 soit 0,04 % des élèves. Ils sont beaucoup plus nombreux que la semaine dernière où on en comptait 120. Pour rappel, en primaire, la classe est fermée dès l'apparition du premier cas positif. Dans le secondaire, ce sont les autorités de santé qui tranchent.