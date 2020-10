Couvre-feu : aucune dérogation pour le sport amateur à Lyon

Roxana Maracineanu a annoncé qu'aucune dérogation au couvre-feu ne serait autorisée pour le sport amateur à Lyon ainsi que dans les grandes métropoles fortement touchées par la crise sanitaire.

Invitée de France Info ce vendredi, Roxana Maracineanu, la Ministre déléguée aux Sports, a exclu l'idée d'une quelconque dérogation accordée aux sportifs amateurs par rapport au couvre-feu instauré par le gouvernement dans les neuf métropoles les plus impactées par l'épidémie de Covid-19.

C'est le cas pour le sport amateur dans la Métropole de Lyon, qui devra donc se plier au couvre-feu qui sera effectif à partir de ce vendredi soir minuit. « Il faut être responsables dans cette situation, affirme-t-elle. Nous devons venir apporter un soutien très fort au personnel médical et aux personnes qui vont être ou qui sont déjà malades du coronavirus et qui sont dans les hôpitaux. »

Tandis que les sportifs professionnels et les enfants, au travers d'associations, pourront continuer à jouer à huis clos malgré le couvre-feu, les amateurs devront-eux patienter au minimum quatre semaines avant de pouvoir pratiquer une activité hors de leur domicile entre 21h et 6h.

" Les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels, peuvent continuer à exercer leur métier, déclare-t-elle. Et lorsqu'il s'agit d'un temps d'accueil des enfants et d'un temps nécessaire et indispensable à la santé de nos jeunes, le sport peut continuer à exister, y compris dans les zones d'urgence sanitaire. "