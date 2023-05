Course-poursuite entre Clermont-Ferrand et Écully

Une course-poursuite a débuté mercredi 3 mai à Clermont-Ferrand suite à un refus d'obtempérer. Elle s'est terminée à Écully, près de Lyon, où le conducteur et son passager ont été interpellés.

Mercredi 3 mai, des policiers ont sommé un véhicule de s'arrêter pour un contrôle à Clermont-Ferrand. Ce dernier refusait d'obéir aux injonctions des agents et entamait une course-poursuite en direction de Lyon. Sur sa route, le conducteur forçait les barrières de deux péages. Le centre d'information et de commandement du Rhône a été alerté et a placé plusieurs équipages de police au niveau d'Écully. Le véhicule a été intercepté dans le flux de circulation.

Le conducteur et son passager, âgés de 21 et 22 ans ont été interpellés. Tous deux sont défavorablement connus des services de police. Le conducteur était en défaut de permis de conduire. Le passager, quant à lui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par le Puy-en-Velay, il a été remis au magistrat mandant. Le conducteur est présenté ce jeudi 4 mai devant le parquet de Lyon.