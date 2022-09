Course à pied : des inscriptions à tarif réduit pour le Run in Lyon

Avant le 14 septembre, la course à pied Run in Lyon propose des tarifs réduits pour l'inscription à son événement.

Avant le 14 septembre, le Run in Lyon propose aux amateurs de course à pied de s'inscrire pour un tarif réduit à l'événement, qui se déroulera le 2 octobre prochain dans la ville. Actuellement, les inscriptions au 5 km (12€) 10 km (29€), au semi-marathon (44€) et marathon (59€) sont ouvertes, tout comme les différentes formules duo ou packs avec le partenaire Hoka. À l'issue des ventes de cette troisième tranche de prix, les participants paieront le plein tarif jusqu'au 2 octobre.

Qui peut s'inscrire ?

Le 5 km solidaire et le 10 km sont ouverts à tous les coureurs nés en 2006 ou avant (16 ans en 2022). Le semi-marathon est ouvert à tous les coureurs nés en 2004 ou avant (18 ans en 2022). Le marathon est ouvert à tous les coureurs nés en 2002 ou avant (20 ans en 2022). Les licenciés d'un club de course devront présenter leur licence sportive, ce qui justifie de la délivrance d'un certificat médical. Les non-licenciés devront fournir un certificat, datant de moins d'un an le jour de l'épreuve, de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition, de l'athlétisme ou du sport en compétition.