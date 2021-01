Coronavirus à Lyon : un centre de vaccination dès ce jeudi au Palais des Sports

Un centre de vaccination contre le COVID-19 à grande échelle ouvrira ses portes ce jeudi 14 janvier au Palais des Sports de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon. Où et comment se faire vacciner ?

Depuis le 24 septembre, le Palais des sports de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon, a été reconverti en centre de dépistage du COVID-19. En un peu plus de trois mois, plus de 54 000 personnes ont pu y être testées - dont 9 400 qui se sont révélées positives au nouveau coronavirus. Alors que la vaccination a commencé la semaine dernière en Auvergne-Rhône-Alpes et que de nouvelles doses devraient arriver cette semaine, la ville de Lyon et les HCL ont décidé d'organiser au Palais des sports un centre de vaccination à grande échelle. Ce dernier ouvrira ses portes ce jeudi 14 janvier pour vacciner les personnes les plus vulnérables.

Où se faire vacciner à Lyon ?

A partir de ce jeudi, et ce du lundi au samedi, de 8h30 à 20h, deux catégories de personnes pourront venir se faire vacciner au Palais des Sports, sur rendez-vous :

Les professionnels de santé de plus de 50 ans, ou à risque

Les aides à domicile de plus de 50 ans, ou à risque

Les HCL seront en charge de la logistique et de l'approvisionnement du centre en vaccins. Les URPS de médecins et d'infirmiers de la région sont également mobilisés. Les premiers assureront les consultations pré-vaccinales et la surveillance des patients vaccinés tandis que les seconds se chargeront des injections et dispenseront des conseils d'auto-surveillance et de prévention. En parallèle, le Palais des Sports continuera son activité désormais habituelle de dépistage.

D'autres points de vaccination ont ouvert en fin de semaine dernière ou ce lundi dans les HCL :

à l'hôpital de la Croix-Rousse,

à l'hôpital Edouard Herriot,

à l'hôpital Lyon-Sud,

au groupement hospitalier Est.

La vaccination se fait sur prise de rendez-vous en ligne. Après la 1ère injection, une 2e est à prévoir au bout de 21 jours.

Bientôt un centre de vaccination à Villeurbanne

Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, a proposé d'ouvrir un centre de vaccination similaire dans sa commune. Des réunions sont en cours pour en préciser la date d'ouverture et le fonctionnement, ainsi que pour organiser la vaccination des résidents d'EHPAD, des agents des établissements médico-sociaux et des personnes de plus de 75 ans. En attendant, la salle des Gratte-ciels continue elle aussi d'assurer le dépistage. En un peu plus de trois mois, plus de 20 000 personnes s'y sont faites tester.