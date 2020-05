Coronavirus : quand vont rouvrir les salles de cinéma à Lyon ?

Comme les bars, comme les restaurants, comme les boîtes de nuit, elles sont fermées depuis mi-mars. Quand vont-elles pouvoir rouvrir, les salles de cinéma à Lyon ? Le gouvernement travaille sur une ouverture des salles "début juillet".

Certains commerces ont pu rouvrir le 11 mai. Pour les bars et les restaurants, il faudra encore attendre. La date du 2 juin, pour eux, pourrait sonner le signe d'une possible réouverture.

Mais pour les salles de cinéma, c'est encore le flou. "On aimerait bien que les salles de cinéma rouvrent dans un délai raisonnable", a expliqué Franck Riester, le Ministre de la Culture, ce samedi sur RTL.

Le Ministre a ajouté qu'il travaillait pour une ouverture des salles "début juillet", à condition que "les normes sanitaires à respecter dans une salle de cinéma soient finalisées, et qu'on puisse ouvrir les salles de cinéma en même temps dans les zones rouges et les zones vertes pour amortir le coût de la distribution et de la promotion des films".