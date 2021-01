Coronavirus : ouverture de la vaccination aux plus de 75 ans ce lundi dans la région

Près de 80 centres de vaccination contre le COVID-19 sont en cours de déploiement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après les professionnels de santé et à risque, les personnes âgées de plus de 75 ans résidant à domicile pourront à leur tour se faire vacciner à compter de ce lundi 18 janvier.

La campagne de vaccination contre le COVID-19 prend petit à petit de l'ampleur dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après les résidents d'EHPAD, les professionnels de santé, les pompiers, aides à domicile et personnes en situation de handicap de plus de 50 ans ou à risque, c'est maintenant au tour des plus de 75 ans vivant à domicile de pouvoir accéder au précieux sésame. Ce vendredi 15 janvier, la ville de Lyon injectera les premières doses de vaccin au Palais des sports de Gerland, dans le 7e arrondissement (lire ici). Dès ce lundi 18 janvier, la préfecture de la région a annoncé à son tour l'élargissement de la campagne vaccinale aux plus de 75 ans sur l'ensemble du territoire.

Ainsi, près de 80 centres de vaccination seront répartis dans les 12 départements de la région à compter de ce lundi. Ils sont répertoriés au fur et à mesure de leur mise en place sur le site www.sante.fr. Pour se faire vacciner, il faudra impérativement prendre un rendez-vous en ligne ou par téléphone selon les modalités et les horaires de chaque centre qui seront indiquées sur le site. L'objectif affiché est de pouvoir proposé un centre pour 100 000 habitants. D'ici la fin du mois de janvier, d'autres centres de vaccination seront peu à peu déployés dans la région pour répondre aux besoins de la population. Des bus itinérants iront également à la rencontre des habitants de certaines zones rurales reculées.

Pour le moment, seuls les centres de vaccination spécialement installés pour l'occasion peuvent injecter le vaccin contre le COVID-19. Les médecins et pharmaciens pourraient être autorisés à le faire prochainement, mais ce n'est pas encore le cas.