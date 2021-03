Coronavirus : forte augmentation du nombre de cas dans le Rhône, la situation se dégrade

(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le taux d'incidence a largement augmenté ces derniers jours à Lyon et dans le Rhône, dépassant largement les 300 dans le département. L'augmentation est nette depuis quelques jours avec un variant anglais qui représente maintenant près de 80 % des nouveaux cas.

16 départements français ont été reconfinés depuis vendredi soir. Là où le virus circule le plus. Un 3e confinement d'un nouvel ordre, où "il est possible de sortir de chez soi pour se promener, s’aérer ou faire du sport, en journée, sans aucune limitation de durée mais avec une attestation et à la condition de rester dans un rayon limité à 10 kilomètres autour de chez soi", dixit le Premier Ministre, Jean Castex (tous les détails de ce nouveau confinement "freiner sans enfermer" sont à retrouver ici)

Pour l'instant, aucun département de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est concerné. Pour l'instant, Lyon et le Rhône sont "épargnés". Mais pour encore combien de temps ?

Très forte augmentation en dix jours

Car la situation se dégrade dans le Rhône. Le taux d'incidence est désormais largement supérieur à 300 dans le Rhône. L'augmentation est nette en quelques jours. La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. Les décideurs ont les yeux rivés dessus. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

A Lyon, ce taux d'incidence était environ de 200-230 pendant deux mois, entre début janvier et début mars. Il était à peu près stable. En huit jours, entre le 8 et le 15 mars il est passé de 236 à 300. Il a encore augmenté depuis. Sensiblement. Une hausse assez nette - et assez inquiétante - surtout par la dynamique.

A l'instar de la dynamique française, vraiment mauvaise depuis 10 jours.