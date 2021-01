Coronavirus : dans la région, un bébé de 18 jours touché par le virus et hospitalisé

Un bébé de 18 jours a été hospitalisé des suites du covid-19 fin décembre à Roanne, dans la Loire.

Né le 10 décembre 2020, un bébé a été hospitalisé le 28 décembre à Roanne, dans la Loire, des suites du covid-19, d'après Le Progrès.

Ses parents avaient été testés positifs juste avant. Le bébé a pu sortir de l'hôpital le 31 décembre. "On a eu de la chance, le virus a provoqué de la fièvre mais pas de conséquences respiratoires. On le garde à la maison, on le surveille. Mais on a vécu une semaine dans un tunnel d’horreur", raconte le papa dans les colonnes du quotidien régional.