Coronavirus à Lyon : Waze suspend la localisation des policiers

Cette décision a été prise pour faire respecter au maximum les mesures de confinement en France.

Dans le cadre du respect des mesures de confinement de la population pour lutter contre l’épidémie de coronavirus Covid-19, l'application GPS Waze a annoncé la suspension temporairement du signalement des forces de l’ordre dans l'Hexagone. Selon Le Monde citant un responsable de l'application, cette mesure est effective depuis le 21 mars. Depuis le début de la mise en place du confinement en France, plus de 220 000 procès-verbaux ont été dressés pour non-respect des consignes. L'amende est désormais de 135 euros et peut être portée jusqu'à 3700 euros et six mois de prison en cas “quatre violations dans les trente jours”.