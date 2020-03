Coronavirus à Lyon : jusqu'à 3700€ d'amende pour non-respect du confinement

De 135 euros, l'amende forfaitaire pour non-respect des règles de confinement peut désormais passer à 3700 euros dans certains cas.

L'amende forfaitaire pour non-respect des règles de confinement en cette période de coronavirus est passée de 38 euros à 135 euros. En France, 91 824 PV ont été dressés pour infraction à ces règles. Désormais, ces sanctions ont été durcies notamment pour les cas de récidive. L'amende passera à 1500 euros si récidive “dans les quinze jours” et pourra atteindre les 3700 euros et six mois de prison en cas “quatre violations dans les trente jours”.

En raison du confinement les seuls déplacements suivants sont autorisés :

Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible

Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés

Se rendre auprès d’un professionnel de santé

Se déplacer pour la garde de ses enfants et soutenir les personnes vulnérables

Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun rassemblement

Toute la journée, pour connaître toutes les informations, suivez notre direct ici.