Coronavirus à Lyon : l’hypothèse d'un couvre-feu pour les fêtes de fin d'année

“Les fêtes de fin d'année seront différentes cette année : elles se feront en petit comité, sous le couvre-feu”, a déclaré le président du conseil scientifique.

Selon Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, les fêtes de fin d'année pourraient se dérouler sous couvre-feu cette année. “Le 1er décembre, nous ne serons pas à 5.000 contaminations par jour, il va falloir plus de temps. Le scénario est plutôt d’avoir un confinement d’un mois, de regarder les différents marqueurs, puis de sortir du confinement via un couvre-feu qui pourrait se poursuivre pendant le mois de décembre, éventuellement couvrir Noël et le Jour de l’An, et n’en sortir que début janvier. Le chiffre inférieur de 5.000 nouvelles contaminations par jour est atteignable à ce moment. Avec ce niveau-là, la stratégie qui est de tester, tracer, isoler, est atteignable”, a-t-il déclaré au micro de France Inter ce matin. Et d'ajouter : “Les fêtes de fin d'année seront différentes cette année : elles se feront en petit comité, sous le couvre-feu”.

Par ailleurs, l'hypothèse d'une 3e vague “n'est pas exclue” selon le professeur. “Nous allons nous en sortir parce que l'innovation arrivera... Mais elle n'arrivera pas avant le printemps prochain”, a-t-il conclu.

Selon Europe 1, le confinement pourrait durer jusqu'à douze semaines, c'est-à-dire fin janvier, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.