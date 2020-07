Coronavirus à Lyon : une 2e vague en “octobre, novembre, décembre” ?

Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique estime que l'arrivée d'une 2e vague épidémique de Covid-19 à la fin de l'année 2020 est l'hypothèse la plus probable.

Interrogé ce mardi matin sur RMC et BFMTW, Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique a indiqué que “l'épidémie de Covid-19 n'a jamais cessé en France”. Selon le professeur les chiffres actuels “sont inquiétants”. “On est sur une ligne de crête”, concernant la gestion de l'épidémie a-t-il ajouté, précisant que l'arrivée d'une 2e vague est “l’hypothèse la plus probable”. Cette 2e vague viendrait “du sud en octobre, novembre, décembre”, a-t-il déclaré expliquant que la disparition totale du virus ou son installation de manière chronique sur une plus longue période sont des hypothèses “moins réalistes”.

Par ailleurs, M. Delfraissy a expliqué que cette possible 2e vague serait traitée différemment que la première, laissant entendre qu'un nouveau confinement total ne serait pas forcément adopté si cette hypothèse se révélait juste.

Selon les chiffres actuels de la pression hospitalière liée à la Covid-19 à Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'épidémie poursuit sa baisse pour les cas les plus graves (lire ici).