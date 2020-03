Coronavirus à Lyon : toutes les informations en direct ce 30 mars

Nouvelle semaine de confinement à Lyon alors que l'épidémie de coronavirus COVID-19 continue de progresser. Les quinze prochains jours pourraient être décisifs. Suivez toutes les informations du 30 mars en direct grâce à notre live.

Lyon entre dans son 14e de confinement à cause du coronavirus COVID-19, tandis que la mesure a été prolongée d'au moins quinze jours supplémentaires.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 2150 patients testés positivement au coronavirus COVID-19 sont actuellement hospitalisés dont 503 en réanimation. Depuis le début de l'épidémie, 111 personnes sont mortes du coronavirus dans les seuls hôpitaux du Rhône. On recense 229 décès dans la région au 29 mars. Ces prochains jours, les chiffres de la mortalité dans les EHPAD devraient commencer à remonter.

Dans le confinement, les habitants de la métropole de Lyon s'organisent également de plus en plus pour continuer d'acheter des produits aux producteurs locaux. Plusieurs initiatives seront annoncées dans la semaine, tandis que les marchés sont fermés à Lyon et Villeurbanne.

Suivez toutes les informations dans notre direct ci-dessous et découvrez les dernières actualités en temps réel.

Sur mobile, si le direct ne s'affiche pas, vous pouvez le lancer en cliquant ici.