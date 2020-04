Coronavirus à Lyon : toutes les informations du 2 avril en direct

Alors que le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé que la sortie du confinement ne devrait pas se faire "en une fois, partout et pour tout le monde", l'évolution de l'épidémie de coronavirus COVID-19 montre des signes de stabilisation à Lyon et dans la région. La tendance va-t-elle se confirmer ? Suivez les dernières informations dans notre direct et découvrez l'évolution de la situation.