Coronavirus à Lyon : quelle fréquentation dans les TCL depuis le début du reconfinement ?

Pendant cette 2e semaine de confinement, la fréquentation du réseau TCL a été de l'ordre de 45 % par rapport au trafic normal. Mais il y a toujours du monde aux heures de pointe. Le week-end, la fréquentation tombe à 25 % dans les métros à Lyon.

"L’offre de transport sera ainsi maintenue à 80 % en semaine durant les prochains jours", précisent les TCL. Les horaires de lignes de bus desservant les hôpitaux lyonnais sont adaptés, afin de garantir une offre de transport pour les personnels hospitaliers, notamment en fin de service.

25 % de fréquentation dans les métros le week-end

Le week-end, la fréquentation a aussi chuté. Avec 25 % de la fréquentation habituelle dans les lignes de métro à Lyon.

Ainsi, dès ce samedi 14 novembre, l'offre sera adaptée dans les métros lyonnais. Avec un métro A et B toutes les 8 à 10 minutes, un métro C toutes les 11 minutes et un métro D toutes les 4 à 7 minutes. Dimanche, il y aura un métro A et B toutes les 9 à 10 minutes, un métro C toutes les 11 minutes et un métro D toutes les 6 à 7 minutes.