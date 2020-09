Coronavirus à Lyon : quel bilan ce lundi soir dans la région ? (graphique)

Le nombre de patients Covid-19 en réanimation a progressé ce lundi soir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon le dernier bilan de Santé Publique France, le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas bougé entre dimanche et lundi et s'établit toujours à 839. Pour rappel, 3055 personnes étaient hospitalisées dans la région au plus fort de la première vague au printemps. Ce chiffre était retombé à 242 le 22 août. En réanimation, le nombre de patients a augmenté ce lundi pour atteindre 143 contre 131 la veille (783 au plus fort de la crise). Enfin, 13 décès ont été déplorés en 24 heures portant le total du nombre de décès à l'hôpital à 1906.