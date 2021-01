Coronavirus à Lyon : pourquoi le taux d'incidence a (beaucoup) augmenté d'un coup dans le Rhône

Couvre-feu rue de la République à Lyon / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le taux d'incidence a augmenté dans le Rhône, d'après les dernières données consolidées. Il est de 221. Lyon et le Rhône ne devraient pas échapper au couvre-feu avancé à 18h dans les tous prochains jours. Cette hausse s'explique aussi par les... jours fériés. Explications.

Les décideurs ont les yeux rivés dessus. Sur le fameux taux d'incidence, qui détermine de manière assez précise le degré de circulation du virus à un instant t sur un territoire. Il détermine le nombre de personnes positives lors des 7 derniers jours pour 100 000 habitants.

Dans le Rhône, alors qu'il était de 189 dimanche soir (d'après des données stabilisées au 7 janvier), il est désormais de 221. Une hausse assez nette qui s'explique par la date des données stabilisées de Santé Publique France. Le 8 janvier. Or, comme le taux d'incidence est calculé sur les 7 derniers jours, sur une semaine glissante, la prise en compte dans les calculs du taux d'incidence des tests du 8 janvier viennent "éliminer" les calculs des tests du 1er janvier. Or, le 1er janvier, jour férié, il y a eu très peu de tests. Logique que ce taux d'incidence augmente (assez fortement). Il faudra voir si la tendance se confirme ces prochains jours, la semaine est vraiment décisive.

Le couvre-feu très vite avancé à 18h à Lyon ?

Dans la région, deux départements étaient déjà passés, samedi et dimanche, au-dessus de 200 (taux d'incidence). L'Allier et la Drôme. Conséquence, ces deux départements ont vu leur couvre-feu avancé à 18h (lire ici).

Désormais, le taux d'incidence est supérieur à 200 dans 11 des 12 départements de la région (hormis le Cantal). Le Rhône, la Loire, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ardèche, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme pourraient donc, sous peu, subir le même "sort" que l'Allier et la Drôme et voir le couvre-feu avancé à 18h. Cela n'est plus qu'une question d'heures ou de jours.