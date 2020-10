Coronavirus à Lyon : où trouver les trois attestations de déplacement ?

Les attestations de déplacement dérogatoires, professionnelles et scolaires sont disponibles en ligne.

À partir de ce vendredi à minuit les déplacements non essentiels ne seront plus autorisés dans la cadre de la mise en place du reconfinement partout en France. Plusieurs attestations de déplacement dérogatoires vont être mises en place. Elles sont disponibles sur le site internet du ministère de l'Intérieur sous différents formats (lien ici). Les attestations professionnelles et scolaires sont aussi disponibles sur ce lien.

L'attestation dérogatoire sera également sur l'application Tous Anti-Covid, via un lien renvoyant vers le site du ministère de l'Intérieur pour commencer. Enfin comme lors de la 1re vague, si vous ne disposez pas d'imprimante ou de smartphone il est possible de reproduire l'attestation sur papier libre.

En cas de non-respect des mesures de confinement une amende de 135 euros (majorée à 375 euros en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) pourra être délirée. En cas de récidive dans les 15 jours cette amende passera à 200 euros (majorée à 450 euros en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention). Enfin, après trois infractions en 30 jours l'amende sera 3750 euros et passible de 6 mois d'emprisonnement.