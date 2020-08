Coronavirus à Lyon : nouvelle augmentation, combien de cas positifs cette semaine dans la région ?

(Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

L'épidémie de coronavirus s'accélère de nouveau en France. Paris et le département des Bouches-du-Rhône (qui inclue Marseille) sont désormais classés en zone active de circulation du virus. Dans la région, ce n'est pas encore le cas, même si le nombre de cas positifs a augmenté, assez sensiblement, cette semaine.

L'épidémie de coronavirus s'accélère de nouveau en France.

Paris et le département des Bouches-du-Rhône (qui inclue Marseille) sont désormais classés en zone active de circulation du virus. Les préfets peuvent désormais prendre des mesures plus restrictives à Paris ou à Marseille, comme la fermeture provisoire d'établissements pouvant recevoir du public. Les bars et les restaurants, notamment, peuvent être concernés.

Dans la région, ce n'est pas encore le cas, même si le nombre de cas positifs a augmenté, assez sensiblement, cette semaine.

900 cas positifs cette semaine, 687 la semaine dernière

D'après les derniers chiffres de Santé Publique France, du 03 au 09 août 2020, 903 personnes ont été testées positives en Auvergne-Rhône-Alpes.

Des chiffres en nette augmentation puisque la semaine précédente, du 27 juillet au 2 août, 687 nouveaux cas de coivd-19 avaient été confirmés. Et la semaine encore précédente, 580.

L'épidémie progresse dans la région

Nous ne connaissons pas tous les détails sur le nombre de tests cette semaine dans la région. Ils sont sans doute légèrement plus importants que la semaine précédente mais même s'il y a eu un peu plus de tests, ça ne peut pas justifier cette augmentation aussi nette.

L'épidémie progresse dans la région. Elle ne progresse pas aussi rapidement que dans d'autres départements ou régions. Mais elle progresse.

Lire aussi : Coronavirus : Paris et Marseille passent en zone rouge, où en est Lyon ?