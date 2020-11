Coronavirus à Lyon : ni augmentation, ni baisse, un plateau haut s'installe dans les hôpitaux de la région

Depuis une semaine, un "plateau haut" de malades s'est installé dans les hôpitaux de la région. Avec environ 7000 patients du covid. L'augmentation semble interrompue. Toutefois, encore beaucoup de nouveaux malades entrent chaque jour dans les hôpitaux de la région. Des entrées "compensées" par des sorties et malheureusement des décès.

Après trois semaines de nette augmentation, la situation se stabilise dans les hôpitaux de la région. Avec un bilan assez stable dans les hôpitaux depuis maintenant une semaine. Environ 7000 personnes hospitalisées des suites du covid-19 dans la région dont 850 en réanimation. Le directeur général des HCL (Hospices Civils de Lyon) avait évoqué pour LyonCapitale.fr ce "plateau haut" mardi dernier (lire l'interview complète ici).

Attention, ce sont des chiffres encore extrêmement hauts, encore extrêmement préoccupants. Il y avait "seulement" 3 000 personnes à l'hôpital dans la région au pic de la 1ère vague. Les réanimations, elles, restent sous haute tension et des patients doivent être transférés tous les jours de Lyon et de Saint-Etienne vers des hôpitaux d'autres régions, moins touchées. Pour libérer des lits et accueillir de nouveaux patients.

Une note toutefois positive, le taux d'incidence baisse assez sensiblement à Lyon et dans la région depuis quelques jours. On peut imaginer une baisse dans les hôpitaux à partir de ce week-end, du 21-22 novembre.