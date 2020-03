Coronavirus à Lyon : marchés, sport, berges, tout ce qui change aujourd'hui

Les dernières 48 heures ont été riches en changement à Lyon durant ce confinement pour cause de coronavirus COVID-19. Plusieurs points évoluent ce mercredi 25 mars, découvrez-les.

Lyon va-t-elle rester confinée 42 jours (lire ici) ? Comme le reste du pays, la ville rentre dans son 9e jour de confinement avec plusieurs changements à la clé.

Si mardi les marchés étaient encore ouverts malgré l'interdiction gouvernementale, ils sont désormais tous fermés sans exception dès ce mercredi. La ville ne devrait pas demander de dérogation pour maintenir des marchés.

L'ensemble des berges et quais sont désormais fermés, que ce soit du côté du Rhône (effectif depuis la semaine dernière) ou de la Saône (effectif ce mercredi). Il n'est plus possible de se promener au bord de l'eau jusqu'à Confluence. Ces décisions ont été prises pour des raisons de sécurité, mais aussi dans un contexte où beaucoup de Lyonnais continuaient d'être présents sur les berges malgré le confinement. Les parcs de la ville resteront également fermés jusqu'à nouvel ordre.

Ceux qui souhaiteront se "dégourdir les jambes" devront le faire dans les rues à proximité de leur domicile, tout en gardant leur distance avec les autres. Une nouvelle attestation est en ligne (voir ici). Il est désormais nécessaire de mettre l'heure dessus. La sortie "sport" doit être limitée à une seule fois par jour, pendant une heure, et dans un rayon d'un kilomètre. Si certains y voyaient un durcissement du confinement, cela pourrait au contraire entraîner une augmentation des personnes dehors. La consigne reste pourtant toujours la même ce mercredi : restez chez vous.