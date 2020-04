Coronavirus à Lyon : les patients baissent, l'hôpital reste sous tension (graphique)

Le nombre de nouveaux patients hospitalisés augmente en 24 heures dans la région Auvergne-Rhône-alpes même si quelques signes positifs commencent à parvenir des hôpitaux de la région.

Selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé (ARS), le nombre d'hospitalisations est en baisse dans le Rhône et en Auvergne-Rhône-Alpes. Selon cet indicateur, la pression sur les hôpitaux est en train de légèrement descendre depuis deux jours dans le département et depuis hier dans la région. Une tendance qui se confirme aussi dans les services de réanimation et soins intensifs (-28 patients en un jour)

Pour autant, cela ne veut pas dire que le nombre de nouveaux patients admis dans les hôpitaux est en baisse. En effet, 233 nouvelles personnes ont été hospitalisées en Auvergne-Rhône-Alpes au cours des dernières 24 heures, contre 204 personnes la veille et 201 l'avant-veille.

Le nombre de patients baisse grave à une forte progression des retours à domicile dans la région ce mardi (+259). La hausse la plus importante depuis le début de l'épidémie. Le nombre de décès en 24 heures à l'hôpital est lui aussi toujours important (+45) et repart à la hausse après trois jours ou ce chiffre tournait autour d'une trentaine de victimes.

Par ailleurs, aucun chiffre dans les Ehpad n'a été communiqué en Auvergne-Rhône-Alpes depuis lundi. L'ARS explique qu'elle “procède actuellement à un nettoyage de sa base concernant les remontées effectuées par les EHPAD depuis le 28 mars” et ne pas être en mesure de transmettre les données actuellement. Hier dans l'Hexagone, le nombre de décès dans ces établissements (820) a été supérieur à celui des hôpitaux (607).