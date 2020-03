Coronavirus à Lyon : les nouveaux cas et décès en forte hausse (graphiques)

Dix personnes sont décédées du coronavirus en 24h dans le département du Rhône selon les chiffres publiés hier.

Selon les chiffres de Santé Publique France, le Rhône a connu sa plus forte hausse du nombre de décès dus au coronavirus en 24h ce mercredi. 10 personnes contaminées par le virus ont perdu la vie dans le département. Des chiffres qui n'intègrent pas les données des Ehpad comme nous l'écrivions hier (lire ici). Dans le même sens, le nombre de cas de personnes infectées par la maladie est reparti à la hausse après une baisse mercredi essentiellement due à un changement de méthode de comptage de la part de l'Agence régionale de santé.

Même chose pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. En 24h, la barre des 2000 personnes testées positives au Covid-19 a été franchie (2093). La 2e plus forte hausse journalière depuis le début de l'épidémie. On dénombre par ailleurs 104 décès (+18). Là plus importante augmentation depuis une semaine. Comme toujours, il convient de préciser que seules les personnes à risques sont testées.

De même, “si certains départements, comme l'Allier, le Cantal ou la Haute-Loire, voient leur nombre de cas confirmés relativement faible par rapport aux autres départements, le nombre de cas possibles peut être bien supérieur. Des patients présentant des symptômes modérés voire qui sont asymptomatiques peuvent quand même transmettre le virus, sans le savoir, à des personnes fragiles et qui présentent un risque important de développer une forme grave de la maladie”, rappelle l'ARS.