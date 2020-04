Coronavirus à Lyon : les informations en direct ce 14 avril, déconfinement J-27

Si certains peuvent se dire que le confinement vient d'être prolongé d'un mois, d'autres rétorqueront que la moitié du chemin vers le déconfinement a déjà été réalisée. Face au coronavirus COVID-19, Lyon va devoir tenir jusqu'au 11 mai, suivez les dernières informations et l'évolution dans la situation dans notre direct.

Lundi soir, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France devrait sortir progressivement du confinement le 11 mai, si toutes les conditions nécessaires sont réunies. L'évolution de l'épidémie de coronavirus COVID-19 sera donc attentivement scrutée ces prochains jours.

A Lyon, et plus largement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'épidémie semble avoir atteint un "plateau haut", dont on ignore combien de temps il durera avant d'entamer une descente franche ou lente.

3 055 patients atteints de Covid-19 sont toujours hospitalisés dans la région ce lundi, dont 671 patients soit 22 % sont en réanimation/soins intensifs. Depuis le début de l'épidémie, 794 personnes sont mortes du coronavirus à l'hôpital. Un chiffre qui dépasse largement le cap des 1000 en prenant en compte les personnes mortes dans les EHPAD (372 victimes dans les EHPAD au 8 avril).

Suivez les dernières informations dans notre direct ci-dessous :

Sur mobile, si le direct ne se lance pas, vous pouvez l'afficher en cliquant ici.