Coronavirus à Lyon : les hospitalisations toujours au-dessus du pic de la 1re vague (graphique)

Les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes accueillent toujours plus de malades de la Covid-19 actuellement qu’au plus fort de la 1re vague au printemps 2020.

Après avoir pris en charge jusqu'à 7125 personnes le 15 novembre dernier, les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes voient la pression hospitalière se réduire très lentement depuis. 5546 malades de la Covid-19 étaient soignées au 1er décembre 2020, 4140 au 1er janvier 2021, 3859 le 1er février et 3395 aujourd'hui.

À titre de comparaison, 3055 malades de ce coronavirus ont été hospitalisés au plus fort de la 2e vague preuve que l'ampleur de la crise de l'automne dans la région a été d'une ampleur à ne pas sous-estimer.

De leur côté, les hospitalisations en service de réanimation sont sur un plateau qui ne varie quasiment plus depuis décembre dernier. 411 malades sont toujours pris en charge dans ces services de soin intensif. Ils étaient 866 au plus fort de la 2e vague et 783 lors du pic de la première.