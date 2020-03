Coronavirus à Lyon : les HCL lancent un appel aux dons

Déjà plus de 10 000 ont été récoltés pour aider les professionnels de santé et la recherche.

Les Hospices civils de Lyon ont lancé un appel aux dons (ici) “pour aider les professionnels de santé qui accueillent au quotidien les malades dans les services d’urgences, en infectiologie et en réanimation, ainsi que des équipes de chercheurs mobilisés pour trouver les meilleures solutions thérapeutiques. Dans cette course contre la montre à mener contre le Coronavirus, les soignants et les chercheurs ont besoin de vous !”. 110 personnes ont déjà donné et 10745€ ont été récoltés.

Ces dons sont défiscalisés. Pour ceux qui souhaitent aider différemment, une adresse mail a été créée pour centraliser toutes les propositions : aide-covid19@chu-lyon.fr