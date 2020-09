Coronavirus à Lyon : les HCL déclenchent le “plan blanc”

En raison de l'aggravation de la situation sanitaire, et de l'augmentation croissante du nombre de patients touchés par le Covid-19 dans les hôpitaux de la région lyonnaise, les Hospices Civils de Lyon ont annoncé avoir déclenché le plan blanc.

Les Hospices Civils de Lyon (HCL) viennent d'annoncer le déclenchement du plan blanc “afin de faire face à la sollicitation croissante du système hospitalier par des patients atteints de la Covid-19”. L’Agence régionale de santé a demandé aux établissements publics et privés de Lyon de faire de même.

Le plan blanc est un dispositif qui prévoit un certain nombre de mesures spécifiques permettant à un établissement de santé de faire face à une situation exceptionnelle : il sert notamment à adapter le pilotage de l’établissement et de mobiliser des ressources. Il comprend plusieurs niveaux qui peuvent être activés progressivement en fonction de l’évolution de la situation. Au printemps dernier, le plan blanc n’avait pas été déclenché, car la plupart des instructions étaient fixées directement par le Gouvernement pour tous les établissements du pays.

“J’ai pris cette décision pour nos professionnels. Pour leur donner un cadre de travail et des ressources complémentaires ; pour que la population réalise ce qui est en train de se passer à l’hôpital et qu’elle les aide”, a déclaré Raymond Le Moign, le directeur général des HCL

Si les volumes de patients accueillis actuellement sont encore sans comparaison avec les niveaux atteints au printemps en volume (lire ici), le taux de progression est “similaire et inquiétant”, d'après les hôpitaux lyonnais. Avec un taux d’incidence de 182,8/100 000 (moyenne nationale 88,3), le Rhône est aujourd’hui en 3e position des départements français les plus touchés par l’épidémie de Covid-19 après la Guadeloupe et les Bouches-du-Rhône. Cette situation a conduit le Préfet à annoncer hier, en liaison avec le directeur général de l’Agence régionale de santé plusieurs mesures tendant à réduire la circulation du virus sur la métropole (lire ici).

“Aux Hospices Civils de Lyon, les indicateurs de recours à l’hôpital sont préoccupants. Le nombre de patients accueillis ne cesse d’augmenter depuis début septembre et la barre des 25 % d’occupation des lits de réanimation par des patients Covid a été franchie alors que le CHU est dans le même temps très sollicité pour la prise en charge de patients non Covid”, s'inquiètent les HCL.

A quelles mesures correspond le déclenchement du plan blanc aux HCL ?