Coronavirus à Lyon : les hospitalisations au niveau de mi-mars (graphique)

En hospitalisation classique comme en réanimation, le nombre de malades du Covid-19 est similaire à celui du 22/23 mars en Auvergne-Rhône-Alpes.

En Auvergne-Rhône-Alpes, 113 hospitalisations ont été enregistrées en 24 heures, dont 27 en réanimation ce lundi. La hausse de la pression hospitalière se poursuit donc dans la région. Ainsi, on compte actuellement 763 patients malades de la Covid-19 à l'hôpital. Un niveau similaire au 22/23 mars dernier. En réanimation, 123 personnes sont prises en charge actuellement. Là aussi un chiffre similaire a la mi-mars.

Différence notable entre ces deux périodes, le nombre de nouveau cas quotidien augmente bien moins vite aujourd'hui. Plus de 200 nouveaux malades du coronavirus étaient hospitalisés chaque jour au printemps contre entre 20 et un peu plus de 50 aujourd'hui.