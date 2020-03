Coronavirus à Lyon : les dernières informations en direct ce vendredi

Alors que l'on compte désormais 87 patients positifs au coronavirus COVID-19 dans le Rhône et cinq morts, 2 876 cas en France, dont 61 décès, plusieurs mesures ont été annoncées. D'autres devraient l'être dans la journée. Suivez les dernières informations en direct ce vendredi.

Ces dernières 24 heures, la situation autour du coronavirus COVID-19 s'est accélérée en France. Lors d'une allocution, le président Macron a annoncé la fermeture des écoles, collèges et lycées à partir de lundi, tandis que les élections municipales sont maintenues.

Dans le Rhône, on dénombre désormais 87 patients positifs au coronavirus COVID-19 et cinq décès. Ce vendredi 13 mars à Lyon, de nouvelles informations seront connues, notamment sur le déroulement du premier tour des élections municipales et métropolitaines. Suivez l'évolution de la situation grâce à notre direct ci-dessous.

