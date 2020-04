Coronavirus à Lyon : le virus continue de circuler activement dans le Rhône, indique la Préfecture

Lyon prépare, petit-à-petit, son deconfinement. Avec comme objectif le lundi 11 mai. Le 11 mai ? "Si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas", a toutefois prévenu le 1er Ministre Edouard Philippe. Et le virus continue de circuler activement dans le département...

Lyon prépare, petit-à-petit, son déconfinement. Avec comme objectif le lundi 11 mai. Le 11 mai ? "Si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas", a toutefois prévenu le 1er Ministre Edouard Philippe.

Ce fameux 11 mai, il est dans la tête de tous les Français, confinés chez eux depuis le 17 mars. Le 11 mai, les Français pourront sortir sans attestation, ils pourront aller voir leur soeur, leur cousine, revoir leurs amis (tous les détails sont à lire ici).

"Le virus continue de circuler activement dans le département du Rhône" (Préfecture)

Mais cette date du 11 mai ne reste pas certaine. Pourquoi ? Parce que dans certains département français, le virus circule beaucoup plus. Parce que dans certains départements français, la pression dans les services de réanimation est encore trop forte. Alors le déconfinement pourrait avoir lieu le 11 mai dans certains départements (les départements en "vert") puis plus tard dans d'autres (les département en "rouge")

Trois critères seront étudiés, par département, le 7 mai, pour déterminer si le déconfinement peut avoir lieu ou pas dans le département le 11 mai. Si "la circulation du virus reste active", si "les capacités hospitalières en réanimation restent tendues" si "le système local de tests et de détection des cas contacts pourrait ne pas être suffisamment prêts".

Nous vous proposions, ce mercredi, un résumé de la situation à l'instant t dans le Rhône : le département du Rhône sera-t-il dans le "vert" le 11 mai ?

Dans un communiqué, la Préfecture du Rhône a fait le point sur la situation mercredi soir, une semaine avant le 7 mai, sur la situation à Lyon et dans le Rhône : "La date du 11 mai reste un objectif à atteindre. Les contours précis de la sortie du confinement dépendront de la situation sanitaire locale. Le virus continue de circuler activement dans le département du Rhône, et notamment dans la métropole de Lyon".

"Si le nombre de nouvelles hospitalisations quotidiennes diminue grâce aux mesures de confinement, de nouvelles contaminations et de nouvelles hospitalisations sont constatées chaque jour. Plus que jamais, les consignes de confinement doivent être respectées. Le préfet en appelle à la responsabilité individuelle et au civisme de chacun pour appliquer les gestes barrières et les mesures de distanciation physique. Les contrôles du respect des mesures de confinement se poursuivent", poursuit la Préfecture du Rhône.