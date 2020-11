Coronavirus à Lyon : le taux d'incidence en forte chute dans la région

(Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Dans le département du Rhône, le taux d'incidence est passé de 935,3 le 4 novembre à 225,5 le 21 novembre dernier.

Le taux d'incidence, qui calcule le nombre de cas pour 100 000 habitants est en forte chute dans la région. Il est actuellement de 225,5 dans le Rhône selon les derniers chiffres du 21 novembre.Un niveau qui n'avait plus été atteint depuis début octobre. Lors du pic de contamination le 4 novembre dernier ce taux était de 935,3. Plus ce chiffre est bas, moins les contaminations seront nombreuses dans les jours à venir et donc moins les hôpitaux seront saturés. Il convient de préciser que le nombre de tests PCR réalisée est aussi en baisse ce qui peut jouer sur la forte diminution du taux d'incidence.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes c'est toujours la Haute-Savoie qui a le taux d'incidence le plus élevé (413,3) devant la Savoie (321,1), l'Isère (295,9), la Loire (289,8), la Haute-Loire (289,6), l'Ain (259,8) et la Drôme (198,8). En moyenne dans la région, ce taux est désormais de 259,8.