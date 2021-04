Coronavirus à Lyon : le Premier ministre confirme le déconfinement de la France à partir du 3 mai

Finis, les 10km. Terminées, les attestations de déplacements au-delà des 10km en journée. Jean Castex, le Premier Ministre, a confirmé ce jeudi que les contraintes de déplacement en journée vont être "levées" à partir du 3 mai.

"A partir du 3 mai, nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée et envisager, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, un nouveau train de réouverture autour de la mi-mai qui pourrait commencer par les commerces, certaines activités culturelles et sportives et les terrasses" a précisé Jean Castex, le Premier Ministre, lors d'une conférence de presse jeudi soir.

Castex a indiqué que "le pic de la troisième vague de l'épidémie semble derrière nous", avec "une baisse réelle de la circulation virale depuis dix jours". Le point à Lyon et dans le Rhône ICI

Toutes les écoles maternelles et primaires rouvrent lundi

Après 3 semaines de fermeture (dont 2 de vacances scolaires), toutes les écoles maternelles et primaires vont rouvrir dès lundi, le 26 avril.

Les collèges et les lycées vont rouvrir, en présentiel, à partir du 3 mai.

