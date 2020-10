Coronavirus à Lyon : le pire bilan quotidien depuis le début de l'épidémie dans la région

Soixante-sept personnes ont perdu la vie à cause du Covid-19 en Auvergne-Rhône-Alpes durant les dernières 24 heures. Le bilan quotidien le plus lourd depuis le début de la crise sanitaire.

651 nouvelles hospitalisations liées au Covid-19 ont été enregistrées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes durant les dernières 24 heures, selon Santé Publique France. Le pire bilan quotidien depuis le début de la crise sanitaire. Au printemps, au maximum 437 hospitalisations avaient été enregistrées en 24 heures. Par ailleurs, 67 décès ont été déplorés à cause de ce coronavirus en 24 heures. Là aussi, le bilan le plus lourd depuis le début de la crise. Lors de la prémire vague, la journée la plus meurtrière avait fait 56 victimes.

Ainsi, le bilan ce mardi 27 octobre au soir dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

3951 personnes sont actuellement hospitalisées (+260 en 24h)

651 nouvelles hospitalisations en 24h dans la région

496 personnes sont en réanimation ou en soins intensifs (+24 en 24h)

88 nouvelles admissions en réanimation

67 nouveaux décès dans la région

2474 décès au total dans la région depuis le début de l'épidémie

Le bilan ce mardi 27 octobre au soir dans les hôpitaux du Rhône :