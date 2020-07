Coronavirus à Lyon : le nombre de patients en réanimation en baisse (graphique)

De son côté, le nombre de patients hospitalisés dans les services classiques d'Auvergne-Rhône-Alpes stagne depuis quelques jours.

Après un frémissement à la hausse en début de semaine, les chiffres des hospitalisations liées au coronavirus baissent de nouveau. Ce mercredi soir, on comptait 21 personnes en réanimation contre 24 lundi. Du côté des services plus classiques, le nombre de malades de la Covid-19 stagne depuis quelques jours et ne baisse plus vraiment. Enfin concernant les décès, leur nombre a fortement baissé depuis plusieurs semaines. En tout, 1748 personnes ont perdu la vie des suites de cette maladie depuis le début de la crise sanitaire.