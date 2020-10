Coronavirus à Lyon : le nombre de patients en baisse jeudi soir (graphique)

Depuis le 1er septembre, le nombre de malades Covid-19 hospitalisés dans la région est passé de 309 à 822.

Selon le dernier bilan de Santé Publique France daté de ce jeudi soir, le nombre de malades Covid-19 hospitalisés en Auvergne-Rhône-Alpes a légèrement baissé. On compte quinze malades du Covid-19 de mois dans les hôpitaux de la région (822 en tout) et quatre en réanimation (-4). Selon des graphiques présentés jeudi soir par Olivier Véran, le nombre de patients en réanimation dans la région pourrait fortement progresser entre le 15 et le 30 octobre prochain (lire ici).