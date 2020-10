Coronavirus : "dégradation" de la situation à Lyon, le point jeudi soir

Olivier Véran, le ministre de la Santé, a fait un nouveau point ce jeudi soir sur l'épidémie de coronavirus. Il a évoqué Lyon, en indiquant que la situation continuait de se dégrader à Lyon. Mais aucune nouvelle mesure restrictive n'a été annoncée. Un nouveau bilan sera fait pour la situation à Lyon la semaine prochaine.

La Métropole de Lyon est classée en zone rouge renforcée depuis mercredi dernier. Les bars doivent notamment fermer au maximum à 22h et les salles de sport doivent rester fermées.

Cela ne change pas cette semaine. Lyon ne passe pas, cette semaine, en alerte maximale. Pas de nouvelles mesures restrictives. Ca ne veut pas dire que la situation s'améliore. Olivier Véran a fait un point ce jeudi soir. Le ministre de la Santé a évoqué Lyon avec une "dégradation" de la situation, comme à Lille, Toulouse, Saint-Etienne ou Grenoble. Le ministre de la Santé a en revanche noté des "améliorations" à Bordeaux, Nice et Marseille.

Un taux d'incidence de 255 à Lyon

A Lyon, le taux d'incidence est désormais de 255 pour 100 000 habitants (il est même de 283 à Grenoble et de près de 300 à Lille). Le taux d'incidence à Lyon chez les plus de 65 ans est de 146 et 28 % des patients en réanimation dans la région sont des patients atteints du covid-19. "Cette part de patients covid-19 en réanimation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes est encore en dessous des 30 % mais elle continue de monter et nous l'avons dit ce jeudi aux élus lyonnais", a indiqué le ministre de la Santé.

Olivier Véran a prévenu : "à date, il n'y a pas lieu de basculer ces Métropoles (dont Lyon) en zone d'alerte maximale" mais un nouveau point sera fait à Lyon la semaine prochaine et : "si les mesures mises en place depuis le week-end dernier ne produisent pas suffisamment d'effet, si la situation venait à se dégrader, nous pourrions être conduits la semaine prochaine de placer ces territoires en zone d'alerte maximale", a conclu le ministre de la Santé. Zone d'alerte maximale signifiant, comme à Marseille, la fermeture totale des bars.

