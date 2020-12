Coronavirus à Lyon : le Musée des Confluences ouvert le week-end prochain ?

Bruno Bernard est-il prêt à tout pour rouvrir le musée des Confluences ? C'est ce que le président de la métropole de Lyon a laissé sous-entendre ce dimanche 13 décembre dans une interview au Progrès. Ce dimanche, la métropole et la ville de Lyon ont écrit un courrier au Premier ministre pour lui demander d'autoriser la réouverture des lieux culturels au 15 décembre . En particulier le Musée des Confluences, donc, duquel il est question dans ledit courrier :

" Même si cela peut paraître anecdotique, au musée des Confluences, les expositions sont inaccessibles au public, mais la boutique peut ouvrir. Un modèle de société reposant essentiellement sur la capacité à surconsommer ne saurait réduire les inégalités, ni retisser du lien."

La métropole envisage donc de rouvrir le musée, que le gouvernement soit d'accord ou pas. "Je souhaite que l’on étudie cette réouverture même si nous n’avons pas de réponse favorable", a confié Bruno Bernard à nos confrères du Progrès. Par ailleurs, l'élu se serait déjà entretenu à ce sujet avec la directrice du musée. "Idéalement, l'idée serait de l'ouvrir au début des vacances scolaires, donc le week-end prochain", a-t-il précisé.

La décision de @JeanCASTEX , sans concertation, de laisser fermer les lieux culturels, est injuste, non justifiée au niveau sanitaire, destructrice pour les acteurs culturels et les citoyens.

La magnifique exposition sur les oiseaux du @mdc_confluences doit ouvrir au plus vite https://t.co/YdyLe6AiW7

— Bruno Bernard (@brunobernard_fr) December 13, 2020