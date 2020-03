Coronavirus à Lyon : “Le confinement durera autant qu’il faudra”, assure Véran

“C’est une étape difficile qui demande du temps. Mais plus on l’applique avec sérieux, moins il durera”, a ajouté le ministre de la Santé Olivier Véran.

Dans un entretien accordé au journal Le Figaro (ici) Olivier Véran, le ministre de la Santé a déclaré que “le confinement durera autant qu’il faudra”. “Le confinement est nécessaire. C’est une étape difficile qui demande du temps. Mais plus on l’applique avec sérieux, moins il durera”, a ajouté le ministre. Les mesures de confinement plus strictes sont actives depuis mardi. Des sanctions de 135 euros seront distribuées à toutes personnes ne respectant pas les règles de sortie.

Le ministre de la Santé, par ailleurs originaire de l'Isère, a aussi fait un point sur l'évolution de l'épidémie : “La situation va d’abord se dégrader, avant de s’améliorer : dans un premier temps l’épidémie va continuer à progresser, car les malades qui décèdent aujourd’hui ont été contaminés avant le confinement”.