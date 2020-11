Coronavirus à Lyon : le bilan de ce mercredi soir, les premiers effets du confinement ?

Les courbes épidémiques commencent à s'infléchir en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Rhône.

Après un mois de hausse quasi exponentielle, les hospitalisations en service classique et de réanimation dans le département du Rhône et la région Auvergne-Rhône-Alpes continuent de progresser, mais de façon moins rapide désormais. Comme au niveau national les courbes marquent légèrement le pas. À voir si cette tendance se confirme sur le plus long terme.

Le bilan ce mercredi 11 novembre au soir dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

6888 (+81 en 24h) personnes sont actuellement hospitalisées

555 nouvelles hospitalisations en 24h

833 (-9 en 24h) personnes sont actuellement dans les services de réanimation ou de soins intensifs.

73 nouvelles admissions en réanimation en 24h

60 nouveaux décès en 24h

3631 décès cumulés depuis le début de l'épidémie

Le bilan ce mercredi 11 novembre au soir dans les hôpitaux du département du Rhône :