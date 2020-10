Coronavirus à Lyon : la très inquiétante courbe des hospitalisations dans la région (graphique)

Au jour le jour, depuis le début de l'épidémie, depuis le mois de mars, Lyon Capitale fait un point quotidien sur le nombre de personnes hospitalisées (et en réanimation) dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les chiffres sont clairs. La région prend de plein fouet cette 2e vague. Et la situation va continuer à se détériorer ces prochaines jours.

La situation est actuellement alarmante à Lyon et dans le département du Rhône (lire notre décryptage ici).

Dans les hôpitaux, la pression de cesse de monter. Et ce n'est pas fini. Ça va encore se détériorer... Avec la nette hausse des cas positifs ces derniers jours, cela va forcément se répercuter par de plus en plus de personnes hospitalisées dans les prochains jours et semaines...

Lyon Capitale vous propose un point dans un graphique. Dans le graphique, on voit clairement la tendance. La pression dans les hôpitaux baisse, lors de la 1ère vague, trois semaines après le début du confinement (en gros début avril). La situation est clairement différente lors de cette 2e vague, où le virus continue de circuler beaucoup plus...