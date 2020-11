Coronavirus à Lyon : la peur de "plusieurs vagues successives" d'ici la fin de l'hiver

La 2e vague de l'épidémie de covid-19 est beaucoup plus forte que la 1ère dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on peut craindre "plusieurs vagues successives" d'ici à la fin de l'hiver et au printemps, estime le très écouté conseil scientifique.

Depuis vendredi, la France est reconfinée alors que le nombre de cas positifs de covid-19 a explosé en France ces derniers jours. Dans les hôpitaux, la pression est de plus en plus forte. Notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, touchée de plein fouet par cette deuxième vague (lire ici).

Cette deuxième vague inquiète les autorités. Pire, on peut craindre "plusieurs vagues successives durant la fin de l'hiver" et au printemps prochain, juge le Conseil scientifique dans un avis daté du 26 octobre et mis en ligne ce week-end.

"Il y a donc devant nous de nombreux mois avec une situation extrêmement difficile [...] Il est très difficile de prévoir combien de temps va durer la 2e vague, car cela dépend du virus lui-même, de son environnement climatique, des mesures qui vont être prises pour limiter la circulation du virus, de leur acceptation et donc de leur impact", poursuit le très influent conseil scientifique dans son rapport.

