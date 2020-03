Coronavirus à Lyon : l'astuce des gendarmes pour l'attestation de sortie

Si le confinement dure jusqu'à fin avril, certains risquent de se retrouver sans papier ni encre pour leur attestation dérogatoire de déplacement. Les gendarmes du Rhône ont choisi de partager une petite astuce pour les autorisations de sortie.

En raison d'une attestation dérogatoire de déplacement pour chaque sortie, le papier et l'encre risquent de se faire de plus en plus rares dans les foyers. Les gendarmes du Rhône viennent de réaliser une petite vidéo pratique pour pouvoir imprimer plusieurs attestations quand on sort toujours pour le même motif.

[#COVID19 - DEPLACEMENT] Nous allons vous présenter sous format vidéo la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire. Il n'y a pas d'effets spéciaux et aucun bruitage...#Confinement#TutoMalin#EconomieDePapier Bon film 🎞 ⤵️ pic.twitter.com/sxQJDqfdKp — Gendarmerie du Rhône (@Gendarmerie_69) March 26, 2020

Simple et efficace, il est possible de réunir plusieurs attestations sur la même page en partant du fichier .doc mis en ligne par le gouvernement (il peut être téléchargé ici au format .docx ou ici au format .txt). Il suffit ensuite de supprimer les lignes pour les motifs qui ne sont pas utiliser et garder le seul que l'on souhaite.

Par ailleurs, ceux qui n'ont pas d'imprimante peuvent également recopier à la main l'attestation de sortie en gardant uniquement la raison du déplacement. Il n'est pas obligatoire de mettre celles qui ne sont pas utilisées.

"Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez rédiger l'attestation sur papier libre. Vous devez recopier la partie correspondant à votre identité, la mention « Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant autorisé par l'article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire » et la ligne correspondant au motif. Vous devez inscrire le lieu, la date et vous devez apposer votre signature", selon le gouvernement. Depuis le 24 mars, il faut également inscrire l'heure.