Coronavirus à Lyon : jogging, sport, marché, ce qui va changer mardi

Édouard Philippe a annoncé plusieurs précisions sur les mesures de confinement pour lutter contre le coronavirus Covid-19.

Invité du 20h de TF1 ce lundi soir, Édouard Philippe le Premier ministre a précisé les mesures de confinement qui sera applicables dès demain. “Nous allons durcir les mesures de confinement, dans le sens où nous allons les préciser”, a-t-il débuté. Cela est déjà passé par une augmentation des sanctions en cas de non-respect des règles (lire ici).

Dès demain, concernant le sport, les joggings et les sorties pour se dégourdir les jambes ou avec les enfants, Édouard Philippe a déclaré que cela sera possible dans un “rayon de 1km de chez soi, au maximum pour une heure, tout seul et une fois par jour”. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé la fermeture des marchés ouverts. “La fermeture sera la règle, l'ouverture l'exception. Il sera permis au préfet, sur avis des maires, de déroger à cette décision notamment dans les petits villages où le marché est parfois le seul moyen de trouver des produits frais”, a-t-il déclaré.

Enfin concernant les couvre-feux, il a été demandé aux préfets de se rapprocher des maires qui le demandent. “Nous n'hésiterons pas à prendre des mesures là ou la situation l'impose”, a par ailleurs tranché Édouard Philippe.