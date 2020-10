Coronavirus : à Lyon, grosse affluence au Palais des Sports, devenu centre de dépistage

Le Palais des Sports de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon, est devenu un centre de dépistage. Et il y a foule. Plus de 1 000 personnes se font dépister par jour dans ce centre actuellement.

Lyon est passée en alerte maximale samedi et les cas sont de plus en plus nombreux à Lyon. Dans le 7e arrondissement, un centre de dépistage a été installé au Palais des Sports.

Et il y a de plus en plus de monde. "On a choisi cet endroit atypique parce que les gens sont à l'abri. Ils ont des commodités. C'est plus serein et plus facile pour nous de nous organiser. Ce qui est appréciable parce qu'on doit faire face à des arrivées très importantes", explique à l'AFP le Pr Frédéric Laurent, chef du service de bactériologie de l'hôpital de la Croix-Rousse, détaché pour gérer ce centre au Palais des Sports.

"Jusqu'à jeudi (8 octobre), on avait plutôt de 400 à 600 personnes par jour, mais depuis la fin de la semaine dernière on dépasse les 1.000. Il y a un effet boule de neige : plus vous dépistez, plus vous avez de cas positifs et plus il faut dépister les contacts", ajoute-il. Sur 7 000 personnes testées depuis l'ouverture du centre, environ 1000 ont été positives.